高雄市今天（30日）起開始國小校園BNT疫苗接種，首日安排後庄、永芳、十全、新上、前峰國小等17校進行接種。陳其邁市長、教育局長謝文斌特別到校關心學生施打情形，提醒學生接種前不要空腹，更不要熬夜，尤其接種前身體若有狀況，務必要告知家人與老師；接種疫苗後，也要留意自己身體的狀況，養成戴口罩、勤洗手等好習慣，落實防疫措施。

首日疫苗施打作業，陳其邁市長、謝文斌局長分別到新上國小、後庄國小、永芳國小等關心學生疫苗施打情形；後庄國小為了減緩孩童的緊張情緒，現場播放溫馨平和的音樂，舒緩孩童的不安與家長的擔憂。永芳國小現場校方播放卡通緩解孩童不安情緒及轉移注意力，並於施打完畢後贈送小禮物，多項的貼心舉動也讓施打疫苗變得輕鬆不緊繃。

新上國小安排學生到校後先回班級，進行衛教、填寫資料，再依序至活動中心施打疫苗，現場也播放音樂舒緩孩童情緒。謝文斌局長說，國小校園疫苗施打動線都相當順暢，規劃接種區、休息區與等待區等，以避免群聚，無冗長排隊的情形發生，到場的家長們也都表示現場安排讓他們感到安心與放心，期許後續的施打狀況都能秉持如此優質的規劃持續辦理，務求都能在溫馨的氣氛下，讓學童有秩序的完成疫苗接種。

另外，高雄市政府為加強學生防疫，決定配發本市國小及幼兒園學生每人2劑快篩試劑。教育局於今明(30、31)兩天在高雄市社會教育館、岡山區岡山國小及旗山區鼓山國小，開始配發給幼兒園及國小，並依照市府COVID-19快篩試劑發放計畫，於6月1日起由學校(幼兒園)發放學生每人2劑快篩試劑，並同步提供每生1份新冠肺炎快篩試劑使用時機及指引的「市長關懷信」，讓家長能清楚了解快篩試劑的使用時機及方式。謝文斌局長也特別提醒家長，當孩子出現發燒、咳嗽、流鼻水等疑似症狀，或同住家人確診時，請協助孩子依快篩試劑說明書步驟使用快篩試劑，並依指引做後續處理，以確保孩子及家人的健康安全。(記者 賴奕熏/高雄報導)