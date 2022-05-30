針對國民黨今天召開記者會指出目前5至11歲的孩童防疫政策仍是空窗。民進黨發言人周江杰反駁表示，輝瑞、莫德納兒童劑型疫苗充足，足夠兒童施打，政府也持續簡化確診者看診流程與時程。大家真正關心的是如何在疫情下保護兒童的健康，呼籲國民黨不要見獵心喜把兒童的健康當作政治攻防的工具。

國民黨文傳會今開「為兒童權益發聲：拒絕缺疫苗亂象，反對政府箝制言論自由」記者會，要求中央應以最快速度針對未滿5歲、無法施打疫苗的幼童，研擬如何提供足夠保護，並呼籲蘇貞昌院長應該要公開道歉，不應使用公權力打壓人民言論自由。

對此，周江杰指出，指揮中心已經說明，目前5至11歲符合接種共99萬人，輝瑞兒童劑型疫苗77萬劑加今日到貨的33萬劑，有110萬劑可用，輝瑞和莫德納兒童劑型疫苗量都充足。此外，政府也持續簡化確診民眾看診流程與時程，把握高風險患者黃金治療時間，照顧包括兒童在內的各年齡層病患。

對於兒童確診者，他說，政府也設置兒童就醫的綠色通道，加開兒童專責病房，同時強化轉診協調，讓重症兒童可以在最短的時間，獲得更妥善的醫療照顧，這些都是民進黨政府針對兒童疫情作出的具體措施，希望能保障更多的兒童受到妥善照顧。

此外，關於國民黨所謂「言論自由」事件，周江杰指出，短時間內有多個粉專發布相同文字內容，相關事件也有公民團體和醫師針對發文的時間差、真實數據作出分析。我們希望大家在防疫的關鍵時刻，關心疫情時也不要因為錯假資訊而造成醫護人員的負擔，這樣才能真正保障全民健康與安全。