P.LEAGUE+高雄鋼鐵人的啦啦隊「鋼鐵女神雅典娜」成員臥虎藏龍，有發片歌手、專業DJ，有綜藝咖、也有登山咖。喜歡登山的芮恩，除了「鋼鐵女神雅典娜」的身份之外，是個專業的活動主持人，還想挑戰播報賽事與婚禮主持，未來目標朝知識型節目主持人之路邁進。

芮恩雖然幼稚園就接觸舞蹈，學過一小段時間芭蕾舞，但與舞蹈的淵源不深，也未繼續進修，直到高三才參加熱舞社，延續與舞蹈的緣分，大四畢業前參加熱舞社，參與成果發表，才愛上舞蹈，畢業後短暫加入中華隊專屬啦啦隊，也到HRC學街舞。

芮恩除了是鋼鐵女神雅典娜的一員之外，還是一名專業的活動主持人，活動性質橫跨馬拉松賽事、中秋晚會、小朋友帶動跳活動等，加入「鋼鐵女神雅典娜」除了喜歡跳舞之外，也是在「練功」，希望進一步了解賽事，從中觀察與學習體育賽事的主持。

芮恩個性活潑、外向，她發現自己口條好的特質，喜歡在團體中扮演引導的角色，先從賣場的主持工作開始，再投入記者會與運動賽事、晚會主持等，包括像礁溪馬拉松活動、世界小姐選美記者會等，都有芮恩主持過的足跡。

個性活潑、外向的芮恩，喜歡在活動上與民眾、觀眾互動，目標是希望成為像黃子佼這類型的知識型節目主持人，未來希望能有自己的節目，不管是在電視頻道或是Youtube上，也希望能有個代表作。

除了主持與跳舞之外，喜愛大自然的芮恩，近期迷戀上登山，去年底一日單攻「百岳」之一的郡大山之後，今年初馬上就「越級打怪」，挑戰兩天一夜的負重登山，在雪主峰看日出，送給自己當今年的生日禮物，因此也自嘲是「山中的小猴子」。

芮恩會喜歡上登山，除了風景優美之外，透過登山領悟出自己的一套人生哲學。芮恩表示，攻頂與下山的時間很長，可以冷靜思考人生，當她攻頂後發現是景色不好的「白牆（意指白茫茫一片）」，原本會覺得白來一趟，但她靜下心思考後認為，「登山跟人生很像，有失才有得，不是努力就一定會成功，有能力也需要運氣，對照人生很符合。」

除了登山，芮恩也喜歡毛小孩，領養了3隻法鬥。芮恩表示，本來是養一隻法鬥，也曾經中途過一隻狗，她很想幫助更多狗，因此又領養了兩隻法鬥，幫牠們找了很多乾爹、乾媽共同照顧，她鼓勵領養代替購買，未來也想幫牠們創品牌，讓牠們可以賺自己的罐罐，也希望能有能力蓋狗園，照顧更多狗。

芮恩喜歡野營，平時也有在舉辦狗聚，因此，她把兩項活動結合，在露營區舉辦狗聚，希望號召更多愛狗人士一同加入。