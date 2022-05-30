全球第一艘智慧型無人系統母船「珠海雲」

全球第一艘智慧型無人系統母船「珠海雲」18日在廣州下水，儘管安全分析家評估，它可能很容易受敵方干擾，或發生技術故障，但艦上可搭載數十架空中，水面或水下無人機，可望仍能在南海搜集更多情報。

據《南華早報》（South China Morning Post）和《動力》（The Drive）網報導，儘管表面上「珠海雲」是科考船，但擁有先進的人工智慧（AI）作業系統，至少能進行半自動操作，也能應用在軍事上，充當各式無人武器和監視系統的中樞。

而據《光明日報》報導，「珠海雲」長88.5米、型寬14.0米，型深6.1米，設計吃水3.7米，而設計排水量約2000噸，最大航速18節，經濟航速13節。它擁有寬敞的甲板，可搭載數十台配置不同觀測儀器的空、海、潛無人系統裝備，能在目標海區大批布放，並進行面向任務的自我調整組網，實現對特定目標的立體動態觀測，是南方海洋實驗室「智慧敏捷海洋立體觀測系統（ISOOS）」的水面支援平臺。「珠海雲」在完成海試後，可望於2022年底交付。