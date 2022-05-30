新竹市30日新增1126名確診個案，今年以來累積3萬2029名確診個案，目前累積居家照護者為9836人、居家隔離者為3946人。

衛生局指出，5月1日至26日確診，但仍未取得電子居隔單者，以及5月27日起確診，未於3日內取得電子居隔單者，即日起開放線上申請補發，網址：https://reurl.cc/j1m5G2。

市府表示，配合行政院政策，將免費提供低收入戶、中低收入戶市民每人5劑快篩劑，經查全市有7404位弱勢民眾受惠，符合資格家戶，可由家戶代表1人持代表人身分證件及印章，前往戶籍地區公所領取全戶快篩劑。

市府說明，6月1日起，竹市3區區公所「以里為單位」分流領取，請民眾依照簡訊及公文通知時段，於公所上班時間前往領取，如為居家隔離或有感冒症狀者，請勿前往公所，可待隔離期結束或委由其他家人協助。

衛生局同時指出，孩童接種疫苗部分，除疫苗站施打管道，家長另可選擇配合校園集中接種期程施打，也同時維持診所疫苗施打管道，為5至11歲孩童及12至17歲青少年接種，家長可依需求於各診所開診時段預約施打，如有疑問，可電洽03-5320900諮詢。

另，中正市場疫苗施打站本周僅提供5至11歲兒童BNT疫苗預約，一般民眾若有接種各廠牌疫苗需求，仍可向各基層診所開診時間預約接種。