建山國小自創畢業歌曲的經驗已有6年，前3年孩子皆用較熟悉的中文為主要創作語言，輔以布農古調穿插其中。然而近3年來，由於教育局推動本土語不遺餘力，鼓勵師生用母語創作屬於自己的歌曲，建山國小師生也勇於嘗試多元風格、不同曲風，並每年參與「高雄市本土語畢業歌曲」創作比賽。繼往年作品「繼續唱著」、「憶情爆發」獲得第一名，今年更以「佇立在玉山」蟬聯冠軍，展現原住民孩子與生俱來的音樂潛力，也紀錄自己童年的點點滴滴。

此次參與比賽的學童為6年級小朋友，皆為校內成立7年的熱音社團「凹巴嗨樂團」成員，樂團最早由當年6年級導師李國禎與陳珍蘭(現任福山國小教師)老師一同創立，聘請部落音樂才子阿穌嵐老師(現為桃源國中教師)指導，且長期受兒童福利聯盟與楊梅孫中醫師贊助支持，讓學童從3年級開始，可以依照自己的興趣，於課後及晚間返回校園接觸吉他、貝斯、爵士鼓、小提琴等樂器，並在校內「達瑪呼兒童合唱團」陳俊志醫師的訓練中，學習合音及發聲技巧。歷經多年的學習，每一年在畢業前夕，6年級學生皆要完成創作曲的任務，似乎已成為建山國小畢業班的特有傳統。

本次畢業歌曲以輕快曲風呈現，歌名取為「佇立在玉山」，主要為導師莊登發老師規劃帶領畢業生攀登玉山，作為畢業旅行之行程，為紀念當年曾經的旅程所創的曲目。創作過程由阿穌嵐老師、李國禎主任透過影音，帶領學生回想這些年的經歷與未來的挑戰，歸納出三大方向後寫下中文歌詞，並由建山部落耆老曾國義協助布農語翻譯，杜秋霞老師協助指導學童布農語發音，最後由阿穌嵐老師編曲、畢業學長謝嘉駿協助吉他指導與影音剪輯後，完成本次作品。

建山國小宋宗輝校長表示，感謝評審團對本次作品的肯定，也感謝師生共同完成最獨特的畢業禮物，畢業生也將在6月8日畢業典禮上，以熱音流行樂團的演出方式，發表這首畢業歌曲作品。學校課程目標為立本札根、放眼國際，因此原住民語言與文化的傳承也是學校肩負的責任，希望爾後建山國小畢業班的「任務」，能夠延續傳唱下去。