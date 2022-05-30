敲敲（左起）、小優、廟方管理人、比熊、小紅帽執行長林薇，號召「作伙來洗」公益行動。（紅心字會提供）

蔡允潔低調現身活動會場，加入「友洗」行列。（紅心字會提供）

藝人小優（游振宜）、比熊（陳又禎）響應國際月經日活動，擔任公益團體小紅帽「來洗」志工，替台北霞海城隍廟清洗廟埕，宣導洗刷月經汙名、翻轉月經迷思，清洗廟埕的過程中，好友蔡允潔、敲敲徐芷奇一看到ig限動，也立刻趕來現場幫忙，姐妹情義相挺，讓一旁負責提供專業清洗設備的「 友洗社創 」創辦人之一，同時也是作家的林立青，也被娘子軍的心給感動到，直說男生願意替女生買衛生棉是很體貼的表現，好感度肯定大加分，所以我也願意替女士們效勞。

長期推動月經平權及月經教育活動的「小紅帽」創辦人林薇表示：月經來，也不要怕，都可以來廟裡拜拜，神明是愛所有人的。今天的行動就是要象徵洗刷女性月事時不能進入廟宇的月經污名。而霞海城隍廟管理人文文姐也說：拜拜、談戀愛都是要看誠意，真誠無敵，跟月經來沒關係！比熊也分享，曾經跟家人去拜拜，突然月經來就不敢進廟裡，只好在門外等家人拜拜完。

小優、比熊也在廟方的帶領下，正確祈求月老，盼有好姻緣；單身告急的小優說：看到好姐妹蔡允潔，一直參加紅心字會的公益活動，不到半年的時間就找到真命天子，還幸福結婚；我年紀還比小潔大，所以小潔就把紅心字會做公益的棒子交給我接力，也希望今天洗廟埕的行動，可以被月老看見，如果還找不到，那我下次就來洗廟、洗佛像，洗到有好姻緣，好桃花為止。比熊-陳又禎也說，持續做公益，搞不好姻緣就在做公益的過程中可以遇到，因為過去在參加紅心字會的公益活動中，的確有認識一些很有愛的男生，雖然沒有來電的感覺，至少有交到好朋友。小優、比熊、林立青等人，也感謝中華汽車贊助裝載清洗設備的車輛，讓清洗的行動，更加有效率，未來也願意去更多地方義務清洗環境。

小優、比熊兩人也大方分享關於月經來的小故事，小優說：我跟我的姐妹，感情好到可以互相幫忙塞棉條，記得有次出外景，要下水玩遊戲，碰上同為藝人的蘿莉塔剛好月經來，但她不會塞棉條，所以我就親手幫她塞。比熊則是說，我是下水拍影片，因為不熟悉棉條使用方式，意外的讓棉條漂浮在水面上，結果超級尷尬。比熊也說，高中時期，有次突然月經來，整片褲子都染紅，學長看到還拿外套幫我遮，最後還脱運動褲給我換，才化解危機。