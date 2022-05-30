台中市私立幼兒園學童接種疫苗必須到診所預約，導致家長冒雨排隊，今天在市議會引發民進黨議員不滿，但國民黨議員陳政顯拿出教育部公文指出，早在5月17日，中央就發文要求幼兒園學童到診所打疫苗，市府只是依照中央指引辦理，黑紙白字，也建議若是對民眾有幫助的，開放到幼兒園施打疫苗。

陳政顯表示，教育部國民及學前教育署本月中就發文給縣市政府，指疫苗可以降低重症與死亡風險，而針對有意願施打者，要求縣市政府先進行意願調查與評估，而針對滿5歲但尚未入學者，則是由地方政府協調、指定醫療院所辦理接種作業。

陳政顯說，每位民代都想為民眾發聲，也有議員罵市府沒有做好安排，但教育部的公文白紙黑字，5歲的孩子還小、需要家長陪伴，且他們還沒入學，當然安排到衛生所或診所施打疫苗，呼籲批評市府的人去看看公文，也建議市府在不違反中央政策下、只要是對民眾好，也可考慮開放進入幼兒園施打疫苗。

市長盧秀燕說，台中市兒童疫苗接種情況，原本預計6月15日前全面完成，現在應該可以提前至6月10日完成；而針對公立幼兒園部分，將納入國小施打，也不違反教育部規定，另私立幼兒園部分目前在醫療診所施打，將會再向國民及學前教育署反映、了解是否能鬆綁。