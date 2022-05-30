早餐是一天的活力來源，不過坊間早餐店眾多，餐點五花八門，要怎麼選擇才能吃的健康又不易發胖？對此，營養師朱瑞君特別在臉書粉專分享「瘦身早餐」的重要關鍵在於均衡飲食，如此一來就能避免攝取過多熱量，又瘦得健康。

朱瑞君表示，對於不少減肥民眾而言，經常苦惱於早餐要吃什麼才不會發胖，事實上，早餐的攝取熱量佔一天的30％，大約落在500到600大卡，選擇上要注意均衡攝取，包括五穀根莖、蛋白質、好的油脂，以及高纖蔬果等。

朱瑞君指出，在「澱粉＋蛋白質＋油脂＋纖維」的基礎下，像是吐司、荷包蛋、酪梨、草莓、麥片、優格、堅果、藍莓等，都是不錯的選擇。不過她也提醒，許多人吃早餐都會搭配飲品，記得要盡量挑選無糖或是低糖，避免熱量太高。

朱瑞君過去也曾提醒，減肥時不該吃以下7款早餐，包括蜂蜜奶油鬆餅、杯子蛋糕、早餐麥片、奶酥吐司、果醬吐司、含糖乳品與果汁，因為長期吃不僅熱量高，早餐的澱粉過於精緻，會使一整天的血糖震盪幅度大，容易在餐間會有飢餓感，或是不自覺就會想要吃零食。