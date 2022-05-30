本土新冠疫情近期大爆發，蔡政府防疫工作挨批準備不足、相闗政治人物人氣出現變動。而距年底的九合一選舉時間日近，根據一份最新民調顯示，後蔡英文時期民眾最看好的十大政治領袖，以新北市長侯友宜支持度最高獲得第1名，副總統賴清德為第2名。與該前次該調查相比（2022年2月），侯友宜看好度回升，從第2名成為第1名；賴清德則下滑，從第1名跌至第2名；柯文哲維持在第3名。

據《ETtoday新聞雲》今公布調查結果顯示，侯友宜在35位政治人物中被看好度第1名，高達77.5%民眾認為侯最有潛力成為後蔡英文時期的政治領袖；副總統賴清德排名第2；台北市長柯文哲排名第3；國民黨台北市長參選人、立委蔣萬安由前次排名第9上升至第7名；台中市長盧秀燕再度回到榜內，排名由前次第11名提升至第8名；衛福部長陳時中因受疫情影響，排名由前次第7名下滑至第10名。

該民調分析，侯友宜在前次調查（2022年2月）時，因受2021年底四大公投立場未正面表態、遭質疑而受影響，被賴清德超越，排名因此下滑至第2名；本次調查時，侯則因在這波Omicron疫情中積極為民請命的防疫表現，人氣與看好度回升，再度成為民眾心目中後蔡英文時期的十大政治領袖第1名。

以下為此次十大政治領袖排名總表：

1.侯友宜

2.賴清德

3.柯文哲

4.郭台銘

5.陳其邁

6.鄭文燦

7.蔣萬安

8.盧秀燕

9.林佳龍

10.陳時中

該民調由《ETtoday新聞雲》民調中心，負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於2022年5月23日至5月25日進行，以台閩地區年滿18歲以上民眾為調查範圍及對象；調查方式以「手機簡訊」方式通知，進行網路問卷調查。回收有效樣本數為1223份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負2.8%。