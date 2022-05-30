苗栗縣確診者分布情況。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

確診者隔離通知書補發申請程序。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣今天30日新增新冠肺炎本土確診1664例，其中男性816人、女性848人，年齡分布1歲以下至97歲，因最近陸續協助學生施打疫苗，以及長輩打第4劑，衛生局呼籲，確診者痊癒後3個月內，不建議施打疫苗。

「確診者自主回報疫調系統」自5月1日上線後，苗栗仍有確診民眾超過3天仍未能取得或下載隔離通知書，衛生局表示，30日起「數位新冠病毒健康證明」系統已新增「確診者指定處所隔離通知書補發」功能，可供下列2條件者申請，一是今年5月1日至5月26日確診，但仍未取得電子隔離通知書者；二、5月27日起確診，未在3日內取得電子隔離通知書者。

縣府指出，新冠肺炎疫情未歇，苗縣已連續15日單日確診人數破千人，今年以來確診案逼近3萬例。因接著將為幼兒園、國小、國中與高中生校園集中接種施打疫苗，還有也為長輩正陸續施打第4劑，提醒確診者痊癒後3個月內不建議施打疫苗，確診者需自發病日或確診日(無症狀感染者)起至少間隔3個月後才可接種疫苗，若為居家隔離及自主防疫身分者，需等3＋4天自主防疫結束後，且無染疫相關症狀才可施打疫苗。

確診者染疫前如未完成3劑疫苗，染疫康復後只能勉強算打一劑疫苗，且染疫後保護力僅有3至6個月，而施打疫苗，疫苗保護力則達半年以上，效果還是較佳，透過接種疫苗與自然感染嘗試達成群體免疫，即便有效，效果也很短暫，從國外疫情反覆不斷即可證實，未來是否會有新變種出現目前也仍是未知數。

因此建議民眾依新冠疫苗接種時程，建議完成3劑疫苗的接種。近期天氣炎熱，考量長者身體狀況，建議避開高溫時段並就近前往接種，長者接種後多加留意身體狀況，多喝水、多休息。