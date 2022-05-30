縫紉機在眷村時期裡是家家戶戶必備的「副業」工具。（港區藝術中心提供／陳淑娥台中傳真）

主題展「眷村那些事」展出上校級軍常服。（港區藝術中心提供／陳淑娥台中傳真）

台中市港區藝術中心辦理清水眷村文化園區主題展「眷村那些事」，即日起至10月16日止於園區19號房舍展出，展覽規劃「娛樂」、「眷村副業－家庭即工廠」及「眷村手做食品展示」等三大單元，展現眷村人的休閒娛樂、飲食及日常生活，展出期間也辦理4場推廣活動，讓民眾深刻體會清水在地的眷村文化。

清水眷村原住戶的策展人溫玉蕊表示，第一單元「娛樂」展示了眷村人平時閒暇之餘喜歡欣賞京戲、黃梅調等戲劇休閒愛好，也喜歡哼哼唱唱劇中的唱詞與歌曲，甚至扮演劇中的角色自娛娛人。

溫玉蕊從小耳濡目染之下，也對京戲產生濃厚的興趣，展間中京劇海報即是她年輕時扮演劇中角色所拍攝的照片。而黃梅調電影也是當年眷村人相當熱衷的流行娛樂，此次也展示出溫玉蕊所珍藏的黃梅調黑膠唱片封面與戲劇海報。

第二單元「眷村副業－家庭即工廠」則展示眷村人代工製品，過往眷村人會將工廠半完成品拿回家代工，以塑膠花、聖誕燈及毛織品這三項為主，這在當時對於增加眷村家庭收入、改善生計有很大的助益。

最後一個單元「眷村手做食品」以罐裝實物呈現眷村媽媽都會製作的泡菜、豆腐乳、辣椒醬、豆豇等眷村美食，都是眷村每家必備不可缺的超級配飯，令人懷想眷村的好滋味料理。

此外，展出期間也同時舉辦4場推廣活動，分別是5月29日「紙花製作」、7月10日「碎布飾品製作」、8月21日「花式創意麵食製作」及9月25日「創意圖卡製作」，由原眷戶指導民眾手作DIY，體驗眷村人精湛的手工技藝與眷村美食，目前各場次皆已預約額滿。

港區藝術中心指出，本次展出時間長達半年，歡迎民眾前來觀展，細細品味眷村人過往生活的萬種風情。此外，由於疫情期間相關演出活動可能因應防疫需求有所調整，請民眾持續關注港區藝術中心及清水眷村文化園區官網公告資訊。為因應國內疫情升溫，港區藝術中心與清水眷村文化園區均落實中央流行疫情指揮中心防疫規範，請民眾蒞臨參與活動時配合量測體溫、手部酒精消毒、全程佩戴口罩及保持安全社交距離，並鼓勵大家完成第三劑疫苗注射、手機下載「臺灣社交距離」APP等以加強健康防護，俾利安心參與各項活動。https://www.qingshuiartvillage.net