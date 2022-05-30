中重症暴增468例！109人死亡 3位「腦炎相關」重症童康復出院

指揮中心今日公布，國內再新增3名兒童重症個案，醫療應變組副組長羅一鈞說明病況，其中一名1歲女童有泌尿系統疾病，5月6日咳嗽，7日發燒到38.6 度，且出現短暫抽搐1分鐘，送急診發現咳嗽、活動力和食慾降低，住院使用抗痙攣藥物和瑞德西韋，腦脊髓液檢查正常，未發現腦膜炎情形，因此未住加護病房，另檢查出泌尿系統感染，經抗生素治療順利退燒，雖有懷疑過疑似腦炎，但病情恢復快速，已於5月14日順利出院。

指揮中心公布今日新增109例死亡個案、468例中重症。（圖／指揮中心提供）

另一名4歲男童無慢性病史，5月14日發燒，15日抽搐4到5分鐘，送往急診，電腦斷層和核磁共振發現腦室周圍有發炎跡象，診斷為腦炎，經過類固醇、免疫球蛋白、瑞德西韋治療後好轉，已於25日出院居家照護。

至於5歲男童無慢性病史，5月16日頭痛、頭暈、食慾降低，後來出現抽搐和意識短暫喪失，但特別的並未出現呼吸道症狀；送醫急診發現腦炎，並且發燒到40度，頭部電腦斷層檢查發現輕微腦水腫，疑似腦炎跡象，加護病房短暫住了幾天後，已於19日病況好轉出院。

目前國內累計25例兒童重症個案，其中14例腦炎；腦炎個案中有5人病逝，8位順利病況改善，已拔管、移除呼吸器或出院，1位仍使用呼吸器治療中，肝腎指數都症在好轉中。