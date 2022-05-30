聯強(2347)周一召開股東會，依公司營運及實務需求，於111年股東常會補選董事2名，任期自選任之日起至113年7月19日屆滿，補選董事案通過；並通過每股盈餘分配之現金股利5元，以周一收盤價69.4元計算，現金殖利率7.2%。

展望2022年，聯強將年度經營主軸定調為「躍進，再躍進」，公司認為，聯強內部體質的精實敏捷所產生的成長動能，在去年帶來業績突破躍進之後，還有很強的後勁，去年業績成長曲線的仰角，今年將會延續。另一方面，聯強MSP計畫已順利展開，其效益預估今年會開始發酵，為公司業績增長注入新的動能。匯集這兩股成長動能，將是聯強今年持續突破、大步邁進的憑藉。

2021年聯強將年度經營主軸定調為「躍進」，在精實敏捷的基礎上，積極搶攻市場，衝刺營收規模。在公司上下一心的努力下，最後締造了突破性的成長，集團全年合併營收達新台幣4088億元，成長22%，獲利也突破百億元大關，雙雙創下歷史新高紀錄，再締新猷。過去四、五年來，全球政經濟局勢與產業環境持續動盪不安；新冠疫情爆發之後，更進一步對全人類帶來衝擊與威脅，封城限居、邊境鎖國、海陸空運斷鏈、工廠停工、商店關閉、學校停課、政府停擺等，全面影響各行各業。據點遍布全球的聯強，面對這前所未有的變局，在在考驗我們的危機處理能力，以及團隊的韌性與數位能力。在市場瀰漫著對前景混沌未知的不安當中，聯強能夠率先撥雲見日，至為關鍵的因素在於過去五年，聯強啟動「精實敏捷躍進」計畫，提前調整蛻變，使企業體質更加精煉矯健。

在業績躍進的同時，聯強也順利展開策略轉型計畫，以「營運服務平台(Management Service Platform，MSP)」重新定位本身在供應鏈當中的角色定位與價值發揮。科技產業供應鏈的生態與商業模式持續演變，通路服務業的實質內涵也發生根本性的改變。過去單純以代理銷售為主軸的業務型態已不復見，取而代之的是針對供應鏈運作的各種難題、痛點、損耗、沒效率，提供多元化的解決方案，聯強的「營運管理服務平台」正是因應此一產業發展趨勢，利用本身資訊串聯整合能力，整合內部各項營運管理機制，並擴大結合供應鏈上下游廠商、協力廠商、不同專業領域的異業夥伴等，為客戶提供各種商機開拓服務、商務運作服務、分析管理資訊服務等。新的策略定位將會使聯強三十多年來累積的能耐，以及長期建立的營運系統機制，用新的觀念思維、新的視野，有更大倍數的效益發揮，進而開展更寬廣的企業發展空間。

2022年重要產銷政策，全力發展MSP營運服務平台，擴大原廠、客戶、協力廠商、跨領域夥伴的參與，以服務贏取客戶信任與信賴。公司加速發展招募服務業務，包含雲服務招募業務、門號招募業務、3C產品保險招募業務等。並且因應後疫情時代到來，擴大引進相關應用領域軟硬體產品，包括視訊會議、智能行動辦公、遠距學習、智能家庭等。並擴大對主要原廠、客戶提供訂製化、智能化的分析管理資訊服務，以及即時化、透明化的服務進程資訊服務。而運籌服務事業擴大將推動雲倉服務、到宅服務業務、技術服務業務等，並持續普及服務運作智能化。