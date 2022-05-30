知名作家吳淡如近年已淡出螢光幕前，自認是退休狀態，但她退而不休，很積極在過生活，除了陪伴女兒成長外，並持續寫作與進修，也經常關心國際時事，最近她po文透露偶然看見「現實版宮鬥劇」有感，意外洩家中18年來沒電視，「都是不小心看到新聞，才知道有事發生」。

吳淡如透露最近偶然看見現代版宮鬥劇，一開始還不太信是真的，「我以為是在做類似華燈初上的連續劇宣傳。呃，現在有人還相信只要擺一擺風水，自己就會紅，或者是受長官重用嗎？」，而她之所以發現，還是偶然看了新聞才知道，因為家裡18年來沒電視機，這事件「似乎引起軒然大波，但其實就是女生的心機小鬥」。

吳淡如認為，最近發生的事件，真宮鬥劇有點小差異，比較類似「聯手次要敵人，攻擊主要敵人」搞些小破壞，或是「我對你不爽，我就搗亂你的東西」，認為這樣的攻擊模式沒什麼技巧也沒什麼血腥味，「比較像是小學生初級版」。

至於真正的宮鬥，吳淡如相信眾人看了連續劇應該不陌生，「用初級版的手段可不行。這樣會被延禧攻略的魏瓔珞笑死」，如果是想在媒體上成為紅人，「要討好的『皇上』還是大眾，你的技巧應該放在專業上才行。搞風水或破壞風水肯定弄錯方向」。

她也引述歷史上的宮鬥事件，直言若想上位，「從歷史經驗來看時一定要夠聰明，有本領，還要認清楚時勢」，值不值得拼命一鬥也是個值得估量的問題，吳淡如也坦言，其實對於這次事件的主角們，她真的都不認識，笑呼：「可能我已經被時代推移到目不識泰山，退休不問世事太久了。只隨意寫寫歷史還有宮鬥劇感想」。

而除了對這篇所指的「女生鬥爭」時事發表感想外，有不少網友對於吳淡如家裡沒有電視感到驚訝，詢問她是否是透過手機來得知新聞訊息，吳淡如表示正是如此，有網友留言「技巧應該放在專業上，非常同意這句話，不過這幾年看到台灣的文化，似乎都浪費在這樣的小奸巧上面⋯社會文化變成這樣，蠻悲哀的」，吳淡如也回應：「完全同意」。