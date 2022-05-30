隨著國內疫情逐漸往南轉移，南部地區的醫療量能也越來越吃緊。中央流行疫情指揮官陳時中今天表示，目前南區的專責與負壓隔離病房空床數僅剩28.8％，是全台唯一低於3成的區域，為進一步增加醫療量能，正在研擬放寬Ct值27至30病患提前解隔離的相關措施，將授權給醫院自行決定能否解除隔離。

近期全國急救責任醫院的急診就診人次，陳時中指出相關數據持續下降，幾乎已經回到五月初的情形，顯示整體疫情控制穩定，全台都開始往下走。

目前全國專責與負壓隔離病床數共有1萬3591床，其中空床數達5520床，空床率約40.6％，台北區空床率維持在31.9％，北區則高達50.4％，中區46.4％，高屏區53％，東區47％，唯獨南區僅28.8％，是需要特別注意的地方。

為進一步提升醫療量能，陳時中透露目前正在研擬放寬確診者解除隔離相關事宜，考慮授權醫院專家自行決定，Ct值介於27至30的病患可根據症狀，住院天數等提前解隔，以釋出更多病床數。