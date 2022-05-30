頭份市長羅雪珠致贈禮金及禮盒給百歲長輩。（頭份公所提供／李京昇苗栗傳真）

端午節將屆，為表達對長輩關懷，弘揚敬老美德，苗栗縣頭份市長羅雪珠30日前往百歲人瑞府上致贈端午敬老禮金表達對長者的照顧與關懷。

每年春節、端午節及中秋節，頭份公所都會發放敬老禮金予年滿80歲、設籍頭份1年以上的長者，今年端午敬老禮金共發放3399位長者，禮金將在5月31日轉入符合資格的長者金融帳戶內，未提供帳戶者則由里長或里幹事陸續送達。

頭份市百歲人瑞有土牛里曾黃秀森、仁愛里陳徐戍妹、上埔里黃鍾滿妹、尖山里曾徐阿梅、東庄里高謝雲妹、東庄里張亥水、建國里黃管元妹、新華里江金彩、廣興里梁庭琛、廣興里徐黃香妹、濫坑里李克、濫坑里黃洪緞妹、頭份里賴倪華妹、蟠桃里徐黃新妹等14位。

考量疫情安全及長輩健康，經洽各長輩家屬討論，其中5位長輩由市長羅雪珠今天親自到訪，並致贈禮金及禮盒，祝福長輩健康、長壽。

羅雪珠說，疫情持續升溫，部分年長者尚未接種疫苗，她提醒長輩應盡快打滿疫苗提升防護力，也呼籲市民多關心家中長輩，協助長輩每日健康檢測並建立勤洗手、非必要勿出門、外出務必全程配戴口罩等觀念，盼與市民一同度過疫情難關。