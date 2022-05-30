俄羅斯持續入侵烏克蘭，各大科技巨頭紛紛加入制裁俄羅斯的行列，俄國總統普丁則展開報復行動，正在對「不友好」的企業下重手，像是美國大型科技公司如谷歌（Google）就被鎖定，其在俄分公司聲請破產，並繳清高達2000萬美元（折合約台幣5.9億元）的天價罰款。

谷歌旗下YouTube響應制裁俄羅斯，除了阻止俄羅斯官媒投放廣告，還屏蔽相關頻道，而俄羅斯為了反擊谷歌，凍結其銀行帳戶，導致其無法支付俄羅斯子公司員工薪水及供應商貨款，只好申請破產。《自由歐洲電台》進一步報導，俄羅斯更以谷歌未刪除該國所認定的非法內容為由，對該公司祭出天價罰款。

為了逼迫谷歌繳錢，俄羅斯聯邦法警機構扣押谷歌帳戶超過 77億盧布的資金（折合約台幣34億元），勒令谷歌支付罰款。報導指出，谷歌俄羅斯聯邦法警機構（FSSP）的債務人登記處已被除名，代表谷歌已付清罰款。

谷歌俄羅斯子公司聲請破產後，連俄籍員工都選擇不繼續留在當地，計畫到谷歌位在杜拜的大辦公室工作。谷歌方面則強調，將繼續對俄羅斯用戶提供搜索、YouTube、Gmail、地圖、Android等免費服務。