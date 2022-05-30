南台灣新冠肺炎疫情進入白熱化，高齡者染疫死亡率特別高，政府推動以篩代隔與視訊看診，鄉下長輩卻亟需人輔導快篩與視訊診療，台南市共有3000多名獨居與老老照顧者面臨困境，台南市社會局表示，只要打給各區公所，將連結衛生局派員前往。

屏東縣發生一對確診母子，兒子認無力照顧重病使用長照服務的母親，先推母下樓再跳樓，造成母死子傷悲劇。台南市有多重癌症確診老翁，死後遭衛生單位踢皮球，遺體超過12小時無法取得死亡證明。南台灣近日頻傳長輩確診悲劇，看在台南市32萬名長輩眼中，等於是個警鐘。

台灣染疫社區化後，推動以篩代隔、視訊看診政策，疫情南移，實務上發現多數鄉間長輩不懂使用快篩劑與智慧型手機，更有部分同住家人擔心一旦確診，將失去半個月（7＋7）的薪水，即使明知有親密接觸史，還是不願自篩與幫長輩快篩。

台南市另有3000多名獨居與老老照顧的長輩，這群人一旦有親密接觸史，更面臨無人輔導快篩與視訊診療的困境，南台灣有不少類似個案，將導致未來一波更高的染疫死亡率攀升。

台南市社會局表示，針對無法使用快篩劑、有視訊診療需求的獨居長輩，已有各區公所留有專線電話，一旦有確診疑慮，出現快篩與視訊需求，可打給各區公所，由公所連結衛生單位派員前往輔導。

台南市民政局表示，高齡者一旦確診，將由衛生局收治於加強版集中檢疫所、防疫旅館或醫院，由專人照護。居家照護的長者由社會局各社福中心與區公所共同關懷。