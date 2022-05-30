香港歌手鄭欣宜（Joyce）是已故藝人「肥肥」沈殿霞和鄭少秋的女兒，今30日迎來35歲生日，在她滿35之際時，將可繼承沈殿霞6000萬港幣（約台幣2.3億元）遺產。

沈殿霞2008年因膽管癌、肝癌病逝，享壽62歲，離世後遺留約2.3億台幣財產，而當時鄭欣宜年紀才21歲，母親擔心她突然有大筆遺產就偷懶、不去工作，希望女兒做個有用的人，便請律師訂下遺囑，要求鄭欣宜滿35歲才能動用沈殿霞2.3億全數遺產，在35歲前只能從中每月領2萬港幣，約7.5萬台幣，鄭欣宜過去曾自曝，一度入不敷出，在香港高物價下，戶頭僅剩約104元台幣，在窮困期間也沒向父親鄭少秋求助，自己仍度過生活低潮，也逐漸養成理財習慣。

今30日鄭欣宜迎來35歲生日，於是在社群發文「多謝大家嘅(的)祝福！今日35歲lu~ 祝自己和我愛我嘅(的)人都身體健康、日日都有值得開心嘅(的)事情發生。」，而她也有開心的事，是6月將登上紅勘體育館舉辦演唱會，3場門票皆在開票當日，3小時內售罄，鄭欣宜也拍「手比愛心眼中含淚」影片，向歌迷致謝，不負母親生前對她的期望。

對此，鄭欣宜去年受訪，表示每年聽到關於遺產的報導都覺得很搞笑，「由20幾歲開始講到30歲，現在又講，但無所謂，不影響我的工作，我都是繼續做好自己的事」，對於母親遺產已經不是放在首位，多年來憑藉著她努力，終於在演藝圈佔有一席之地。