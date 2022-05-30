上海商銀榮譽董事長榮鴻慶辭世，今日舉辦紀念音樂會，前行政院長陳冲、前金管會副主委李紀珠、晶華酒店董事長潘思亮及財信傳媒集團董事長謝金河等均親臨與會致詞；上海商銀考量近期國內疫情嚴峻，兼顧防疫的需要，紀念音樂會也同步採取線上直播的方式，讓更多貴賓及員工可以在線上參與音樂會。

金管會主委黃天牧也特別在線上致詞，推崇榮鴻慶對台灣金融業長期的付出與貢獻，場面溫馨隆重。上海商銀常務董事榮康信同時也是榮鴻慶的長孫，在音樂會現場代表家屬向參與本次活動的長官及貴賓致謝。

榮鴻慶於1964年擔任上海商銀董事，開始參與董事會，1976年擔任常務董事，1983年擔任副董事長，開始主持該行的營運與發展，採取穩進積極發展策略，於台灣增設分行，擴大經營規模，並購置台北市民權總行大樓，奠定穩固之發展根基，也捐助設立文教基金會，履行企業社會責任，樹立優良企業形象。

榮鴻慶任上海商銀董事長時，持續增設分行，建構滬港台「上海銀行」策略聯盟平台，強化兩岸金融業務競爭優勢，布局亞太，拓展國際金融版圖，併購柬埔寨微型金融機構AMK，邁向亞太區域性銀行，同時順應金融科技發展潮流，強化銀行數位金融競爭力，並優化公司治理，推動永續發展，使上海商銀成為台灣市值前50大的優質上市公司，也是全球排名前300大的銀行，大幅提升該行的市場知名度與能見度。

榮鴻慶曾榮獲英國著名期刊Global Banking ＆ Finance Review評鑑為「台灣最佳銀行董事長」，也榮獲財訊雜誌頒發「金融奉獻獎」，並於2021年7月卸下上海商銀董事長一職，完成銀行世代傳承，董事會為表彰和推崇榮董事長對該行的卓越貢獻，以及其無私的奉獻與付出將近一甲子，一致通過推舉榮鴻慶為榮譽董事長。