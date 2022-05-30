今天是美國的「陣亡將士紀念日」。美國在台協會（AIT）表示，每年5月的最後一個星期一，是美國人緬懷為國捐軀的男女軍人的日子。它是美國一個全國性的假日，許多人會參加或觀看當地舉辦的遊行紀念活動，到戰爭紀念碑前憑弔，或者在親人的墓前祈禱。

AIT今天特地在臉書官網貼出美國國務院對 阿靈頓國家公墓的簡介，並表示，阿靈頓國家公墓是「陣亡將士紀念日」這一天舉行紀念活動的全國最重要的地點之一，並詢問網友「你知道阿靈頓國家公墓的由來嗎？」「阿靈頓如何成為退伍軍人的最後安息之地？」

根據美國國務院「分享美國」的簡介，每年5月的最後一個星期一，美國人都會向在美國服兵役中喪生的男女致敬，大多數美國人放假一天。許多人參加遊行、參觀戰爭紀念館或在親人的墳墓前祈禱。

此類紀念活動最重要的地點之一是阿靈頓國家公墓，這是美國獨立戰爭以來每一次重大衝突中美軍人員的最後安息地。該墓地位於維吉尼亞州北部華盛頓的波托馬克河對岸。有超過 40萬名在現役期間死亡的軍人、退伍軍人及其符合條件的近親被安葬在該墓地，目前佔地近260公頃，正計畫另外擴增8萬個墓地。

阿靈頓國家公墓有兩位美國總統安葬在那裡，包括威廉·塔虎脫 (William H.Taft) 位於第30區的墓地，還有約翰·甘迺迪 (John F. Kennedy) 被埋葬在山腳下的第45區。

美國國務院指出，該墓地原本是處莊園，1861年內戰期間，聯邦軍佔領它以保衛華盛頓免受同盟士兵的侵害。1864年將莊園變成國家公墓。1971年，美國國會將陣亡將士紀念日定為聯邦假日，以紀念那些在軍隊服役期間犧牲的人。近年來，阿靈頓國家公墓舉辦莊嚴的儀式，總統也會在無名烈士墓前獻花圈。