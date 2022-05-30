讓17歲女友無照試騎機車又頂包 男罪加一等吃官司

21歲李姓男子為了讓17歲楊姓女友練習騎機車考駕照，5月7日晚上10點，讓女友騎自己的機車，在北投新民路巷弄實際上路，楊女因不熟悉操控，才剛騎一小段路就左右晃動後，撞上路邊停放的機車，員警到場後，李男竟稱自己騎車，企圖替女友頂包，不料監視器清楚拍下事故瞬間，證實真實騎士是無照女友，除了罰單以外，李男又多一條使公務員登載不實的刑事責任。

17歲楊女快要可以考領機車駕照，李姓男友提議，趁晚上人車稀少，實際上路練習，不料行經新民路，楊女抓不住把手，無法控制方向，機車左右搖擺後，撞向路邊停放的3輛機車，後座李姓男友趕緊跳車，攙扶跌倒的女友並協助送醫。

到場處理事故的女警詢問李男事故怎麼發生，李男說轉彎失控，但明明是直路，李男又無法說出車速，女警觀看監視器畫面，赫見前座還有一人，李男坦承，擔心女友無照駕駛，因而出面頂替，訊後李男涉犯偽造文書以及「未成年無照駕駛」及「車輛所有人允許無照者駕駛其車輛」等違規。

警方呼籲，交通事故發生後，應依規定通報警方處置，負起應有的刑事過失傷害、民事損害賠償及行政上違規舉發等責任，目前監視器、行車紀錄器已相當普及，駕駛人切勿心存僥倖心態，為規避相關責任而找人冒名頂替，反倒為自己多留下一條刑案前科，得不償失。