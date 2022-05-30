高雄市立民生醫院遭院內護理師踢爆專責病房環境差，高溫不開冷氣，隔離也不確實。民生醫院回應，院內所有照護皆依據中央流行疫情指揮中心及地方衛生機關指導辦理，相關設備及人力都符合規定，勿以訛傳訛重挫醫護信心。（取自Dcard護理版／袁庭堯高雄傳真）

高雄市立民生醫院遭院內護理師踢爆，市府徵召該院病房改為專責病房，竟沒有基礎的負壓隔離設備，不僅運送病患的動線和一般路線重疊，護理站更是僅以飄逸的塑膠布「保護」。為了防堵病毒藉中央空調擴散，竟禁止病房開冷氣，導致病患熱到只剩一件尿布， 大家都快中暑。民生醫院回應，院內所有照護皆依據中央流行疫情指揮中心及地方衛生機關指導辦理，相關設備及人力都符合規定，勿以訛傳訛重挫醫護信心。

該護理師也爆料，院內先前已經爆發過院內感染，如今超收病人，讓她們的照護比從1：7升至1：10，但人力卻不足，環境又十分惡劣，質疑衛生局明明有發給醫院隔離病房設備改良的費用，都不知道花去哪裡。

該護理師痛批，民生醫院就在高市衛生局隔壁，衛生局竟然不知院方荒唐的行為，網路上搜尋民生醫院的名稱，還找得到醫院作秀拍的防疫措施影片，實在讓人搖頭。

該護理師表示，民生醫院的收治對象是簽約機構病人，現在機構快篩陽性、沒症狀的住民也會被送來醫院。但家屬根本不知道醫院環境這麼差、照護人力不夠，院方僅以飄逸的塑膠布「保護」護理站。為了防堵病毒藉中央空調擴散，竟禁止病房開冷氣，導致病患熱到只剩一件尿布，甚至有住民入住7天都沒洗過澡，全身汗酸味。外包的照服員更不懂自我防護，上班第一件事只能把病人衣服扒光，減緩他們的不舒服。

該護理師痛批院方，是不是覺得反正現在就要疾病共存，乾脆讓護理人員都確診？不都說護理人員是醫院的最大資產，為什麼不管她們的死活？

民生醫院回應，院內所有照護皆依據中央流行疫情指揮中心及地方衛生機關指導辦理，相關設備及人力都符合規定。專責病房並無設備簡陋情事，皆有空調並開窗，維持舒適溫度及空氣流通。流傳照片為專責病房，並非負壓隔離病房，設置符合衛福部規定，且由該院感染症專科醫師指導監督。

此外，該院是地區醫院，專責病房照護比1：10，優於醫院設置標準1：15，還有照服員協助病人日常生活起居。院方強調， 照服員皆取得合格證照，每年完成相關感控課程及隔離衣穿脫訓練。院方也給予專責病房所有工作人員適當的防護裝備（包含N95、面罩、隔離衣），勿以訛傳訛重挫醫護信心。

衛生局表示，民生醫院為「高屏醫療網」指定醫院，設置經過嚴格審視。該院專責病房分負壓隔離病房（10床）和一般專責病房（137床），一般專責病房在通風、內部感控上都有過濾和定期檢測，近期檢測報告都呈現陰性，絕對沒有問題。