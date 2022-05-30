半導體帶著觀光一起衝，台股收復16600點！美股科技股及費半指數回神連日大漲，讓台股半導體類股同樂，在台積電(2330)領軍進逼550元關卡帶動下，今天半導體類股成為台股攻堅要角，聯發科(2454)、信驊(5274)、股王矽力-KY(6415)、信驊(5274)及譜瑞-KY(4966)等強勢收高，富鼎(8261)及德微(3675)股價漲停作收。

觀光類股亦走出疫情干擾，雄獅(2731)、鳳凰(5706)、易飛網(2734)、山富(2743)、五福(2745)亮燈漲停，中小型股鴻名(3021)、三福化工(4755)、全訊(5222)及東哥遊艇(8478)等漲停作收，在半導體及觀光類股齊揚下，推升台股指數大漲逾300點，順利收復16600點，終場加權股價指數約16610.62點，大漲344.4點，成交量約2560.35億元；OTC指數為201.12點，上漲4.21點，成交量722.61億元。

今天上市各類股以電線電纜類股表現較佳，上漲3.13%，其次是觀光類股及半導體類股，分別上漲3.13%及3.08%，表現較差者為電子通路類股、運輸類股及百貨類股，其中電子通路類股下跌0.66%，運輸類股上漲0.06%，百貨類股上漲0.18%；上櫃部分，表現最佳為半導體類股、上漲4.33%，表現最差為光電類股、下跌1.06%。

就技術面來看，今天台股因上周五美股大漲收高，指數開高走高，終場大漲344.4點，以16610.62點作收，順利站上16600點；近期台股反覆築底，在5日線及10日線附近來回震檔，上周五大漲297點突破月線反壓，今天收盤再站上16600點，技術指標來看，MACD仍偏多，且5日、10日均線已開始向上走揚，加上外資已連續兩周買超台股，期貨維持淨多單部位，籌碼面有利多方，美中不足的是成交量仍維持在2200億元附近，若後續成交量能有效放大，指數有機會持續向上攻堅。

復華台灣好收益基金經理人沈萬鈞表示，上周市場反應聯準會升息步調放緩預期及通膨回落，帶動美股大漲，美國10年公債殖利率回落4bp至2.74%，吸引逢低資金回流台股，電子、金融、傳產同步走揚，使大盤站回月線之上，不過，目前資金輪動快速，後續除了觀察FED態度何時轉溫和使美股回穩外，還有企業獲利展望及業績發布後重新檢視評價合理性，屆時較有機會出現利空出盡的結構性回升；選股可聚焦股東會題材、跌深半導體族群，以及IC設計、資料中心及電動車等相關概念股。

台新2000高科技基金經理人沈建宏表示，目前市場關注三大變數，包括：一、中國疫情何時得到控制？中國何時解除工廠與運輸的封管措施？二、俄烏戰爭的後續情勢變化，如禁運與制裁下，糧食及油價因此上漲對通膨與總經的影響等；三、市場對台股2022年企業獲利預估的下修幅度。由於上海及崑山封城管制措施比預期久，4~5月營收將遠低於先前預估，市場勢必下修2022年台股企業獲利預估，加上俄烏戰爭歹戲拖棚，通膨壓力持續升溫，FED在6月~7月勢必採取積極的升息與縮表作為來抑制通膨，因此預期第二季底前台股可能仍是震盪格局，唯下半年隨著基本面回溫及對Fed政策逐漸反映完畢，台股有機會展開較佳的反彈行情，建議利用第二季的低點分批布局。

沈建宏指出，考量2022年1月迄今的修正，諸多科技股評價已經明顯下修，評價與殖利率綜合考量下，投資價值逐漸浮現，籌碼面來看，外資持有台指期未平倉空單來到近年低點，因此預期台股將在16000點附近尋求支撐，可擇優逢低布局。操作上，看好五大族群：一、需求較不受通膨及戰事影響的關鍵零組件，例如電源管理IC，ABF載板等；二、有新產品及新規格受惠題材之個股，例如高速傳輸介面，元宇宙OLED供應鏈等；三、伺服器，電動車與汽車電子供應鏈；四、高股息殖利率兼具成長性之次族群；五、解封受惠股如航空類股。