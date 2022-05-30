中和兩歲男童因等不到救護車，延誤就醫導致死亡，男童爸今天出面控訴，想知道這關鍵的81分鐘究竟發生什麼事？中央流行疫情指揮官陳時中今天說，此事主要是與地方衛生局相關，應由地方衛生局出面說明較恰當，不過1922也有錄音機制，若男童爸有需要也可向指揮中心申請錄音檔。
陳時中說，自己有看到中和2歲男童的相關新聞，目前看來只有1922與中央較有關，而民眾只要撥打至1922求助都會有錄音，一般都是保留一年的錄音資料，因此民眾若有需要，可在一年內前來申請調閱，而申請時只要持身分證明文件即可。
中和兩歲男童因等不到救護車，延誤就醫導致死亡，男童爸今天出面控訴，想知道這關鍵的81分鐘究竟發生什麼事？中央流行疫情指揮官陳時中今天說，此事主要是與地方衛生局相關，應由地方衛生局出面說明較恰當，不過1922也有錄音機制，若男童爸有需要也可向指揮中心申請錄音檔。
陳時中說，自己有看到中和2歲男童的相關新聞，目前看來只有1922與中央較有關，而民眾只要撥打至1922求助都會有錄音，一般都是保留一年的錄音資料，因此民眾若有需要，可在一年內前來申請調閱，而申請時只要持身分證明文件即可。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。