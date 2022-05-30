美國民主黨籍眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）的82歲丈夫保羅．裴洛西（Paul Pelosi），28日深夜因為酒駕被捕。

美國民主黨籍眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）的82歲丈夫保羅．裴洛西（Paul Pelosi），28日深夜傳出因為酒駕被捕，他於隔日上午獲釋。

綜合娛樂網站TMZ、美國有線電視新聞網（CNN）、《紐約時報》（New York Times）報導，裴洛西82歲的丈夫保羅28日深夜11時44分在加州被捕，被捕原因為酒駕及血液酒精濃度（Blood alcohol concentration，BAC）達0.08%以上，2項指控皆為輕罪，保釋金額為5000美元（約新台幣14.5萬元），保羅已於周日上午獲釋。

裴洛西發言人哈米爾（Drew Hammill）表示，保羅酒駕被捕當時裴洛西並不在場、而是在東岸，她不願對私事發表評論。

保羅與裴洛西於1963年結婚，兩人於喬治城大學（Georgetown University）相遇，婚後育有5名子女。

保羅本身是一名投資人，在舊金山經營風險資本公司「Financial Leasing Services」，他生性低調，會避免成為目光燈焦點。

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