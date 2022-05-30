疫情圖示

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中央30日公布新竹縣新增1894例確診案例，分別為937位男性和957位女性，12歲以下280人，65歲以上207人，多數為18到64歲青壯年佔7成，無症狀者1764人佔9成3，目前新竹縣居家隔離363人，居家照護30560人。

確診者分布為竹北市604例、竹東鎮371例、湖口鄉370例、新豐鄉191例、新埔鎮87例、關西鎮64例、芎林鄉64例、橫山鄉26例、寶山鄉45例、北埔鄉11例、峨眉鄉14例、尖石鄉37例、五峰鄉10例，均分別安排就醫住院、集中檢疫場所治療及申請居家照護方案。

中央30日起在「數位新冠病毒健康證明」系統新增「確診者指定處所隔離通知書補發」功能，供5月1日至26日確診但仍未取得電子隔離通知書，與27日起確診未於3日內取得電子隔離通知書的民眾申請補發。

新竹縣為盡速完成5到11歲兒童疫苗接種以提升保護力，全縣各國小校園接種均提前至6月10日前完成。在竹北里集會所開設多場社區接種服務已增加5到11歲兒童服務量能，由新仁醫院提供BNT疫苗接種，請鄉親多加利用。

滿5歲以上且尚未就讀國小孩童，6月3日上午在竹北婦幼館再加開一場5到6歲幼童BNT疫苗專診1000個名額，預計6月1日晚上7時開放預約。

衛生局表示，目前兒童莫德納疫苗持續接種，新竹縣校園接種莫德納場次雖已結束，尚未接種疫苗的6到11歲學童仍可由家長帶學童至合約院所預約接種。