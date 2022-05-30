澳洲保守派今天選出強硬的對中鷹派杜登（Peter Dutton）擔任領袖，許多人認為，這代表他所屬的自由黨（Liberal）向右傾斜。

杜登接下大位後表示，澳洲新當選的勞工黨（Labor）政府「還沒準備好執政，我們已經看到他們表現出缺乏經驗」。他允諾自由黨會參加下屆在2025年舉行的選舉，計畫就是「清理勞工黨不可避免的爛攤子」。

杜登在無人反對的情況下當選，接掌5月21日大選慘敗的自由黨。原本長年支持自由黨的選民，在此次大選轉投承諾對氣候變化採取行動的獨立候選人。

這位新任的在野勢力領袖將得重建分崩離析的自由黨，並試著團結分裂的溫和派和保守派，氣候議題將是一大癥結點。

杜登今天形容自己「非常熱切地相信」澳洲必須「適切回應」減碳問題。

警官出身的他，以強硬言辭、語不驚人死不休的評論在政界聲名鵲起，擔任國防防部長期間，他常將中國的擴張野心比作1930年代的納粹德國。

他當時表示：「維護和平的唯一方法，就是為戰爭做準備。」

他今天也說：「習主席領導下的中國問題，是我們此生面臨的國家最重要議題。」

選舉以來，杜登與其自由黨盟友一直試圖淡化他的右翼過去，他說，澳洲人會看到他更溫和的一面。這位新當選的反對派領袖今天表示，他的政策將「直接針對被遺忘的澳洲人，在郊區、在澳洲各地的澳洲人」。

在選舉慘敗後退出自由黨領導層的總理莫里森（Scott Morrison）今天向杜登表示會「全力支持」。

澳洲新任總理艾班尼斯（Anthony Albanese）上週也讚揚杜登，說他與杜登的關係比和莫里森更好。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1110530