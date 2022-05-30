紀州庵陸橋原處本來有一座舊樓梯，但坡度陡就像爬好漢坡，家長要扛娃娃車上樓梯，不僅辛苦也危險。（網溪里里長夏萬浪提供／張芷瑜台北傳真）

座落於北市中正區同安街底的紀州庵跨堤電梯陸橋，預計6月10日完工，將成為繼萬華區水岸的第二座無障礙陸橋，網溪里里長夏萬浪表示，有了電梯陸橋，不管是假日來踏青的鐵馬族，還是想到河堤運動的銀髮族，都能安全又方便的穿越馬路，到水岸遊憩。

夏萬浪表示，紀州庵跨堤電梯陸橋歷經3年爭取，當初考量里民過橋需求，以及參考萬華區騰雲里也有個無障礙電梯，能更方便大家通行，很高興柯市長同意施作，目前等硬體完工，中正區公所6月底將開幕啟用。

夏萬浪說明，原處本來有一座舊橋，但坡度陡就像爬好漢坡，家長要扛娃娃車上樓梯，不僅辛苦也危險，鐵馬族要通過也要扛著腳踏車上橋，更不用說輪椅族根本無法通行，要到河堤遊憩非常不方便。

此外，假日有很多親子會到河堤騎腳踏車，等建設完成，跨橋後還可串聯同安街周邊景點，諸如紀州庵文學森林園區、湄洲祖廟行宮、牯嶺公園等，感受文藝氣息，探訪這條「台北文學之路」。

夏萬浪建議，目前有電梯陸橋是99分，如果多蓋景觀廁所就是100分，紀州庵園區內原有2間公廁但被拆除，希望恢復1間蓋無障礙廁所，並可超前部署設置為景觀廁所，也能考慮運用太陽能，增添溫水洗手設施。

新工處城西工務所主任洪敏琮表示，因為前日大雨，電梯陸橋工程延至6月10日完工，總經費約花3394萬，包括兩部電梯及鋼構路橋，因為結構安全考量，且既有的舊人行陸橋占用人行道，後續由規畫設計科評估拆除。

洪敏琮指出，電梯帷幕設計明亮活潑，整體橋面也採淡灰色系，融入在底景觀，一部電梯可載2台腳踏車，讓腳踏車跟行人分開，新設置的路橋樓梯，也考量人行空間，採用迴轉方式建設，坡度較緩方便大家通行。