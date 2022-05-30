光芒內野手「牆哥」沃斯（Taylor Walls）初生之犢不畏虎，前幾日公開嗆聲「洋基是很容易擊敗的」，隨即對洋基吞下2連敗，遭到球迷訕笑。不過這波系列賽是4連戰，光芒奮勇扳成2勝2負。在30日的系列賽最終戰，沃斯本人更轟出一發陽春炮建功，幫助光芒4比2獲勝。

洋基目前33勝15負美聯第1，光芒28勝19敗也不差，在美東落後洋基4.5場勝差。沃斯先前大放厥詞：「這支球隊是很容易擊敗的，我們自知能擊敗他們。我們今年還有18次對決。」後來沃斯澄清他無意貶低洋基，那是他的原話被曲解了。「我沒有說他們不好，我的意思是坦帕灣光芒有能力擊敗聯盟裡的每一支球隊，不只是洋基。大家知道這是棒球，我的意思只是說每一支球隊都可以被擊敗。」

To the window, to the Walls! pic.twitter.com/zdMT983iYb — Tampa Bay Rays (@RaysBaseball) May 29, 2022

沃斯說：「每次我們對戰洋基總會有一點緊繃，因為我們是宿敵。過去幾年我們稍微佔上風，今年他們的狀態很好，所以很高興我們能在輸掉兩場之後扳平。」

洋基的轟炸機打線依然很猛，此戰只拿下2分但都是全壘打，托瑞斯（Gleyber Torres）、賈吉（Aaron Judge）各擊出1發陽春炮，賈吉以18轟暫居全壘打王。光芒沃斯、崔志萬也分別轟出陽春炮，洋基投手塞弗瑞諾（Luis Severino）、梅拉納奇歐（Ron Marinaccio）兩人在第7局投得荒腔走板，4次四壞保送加上1顆觸身球，讓光芒打者兵不血刃就跑回致勝的2分。