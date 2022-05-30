拿下例行賽第1，且在首輪2連勝橫掃台啤英熊的高雄全家海神，30日提前在主場練球，備戰31日總冠軍賽G1，海神總教練喬伊斯說：「希望高雄球迷進場聲援我們，營造最棒主場氣氛，我們會替高雄拿下冠軍，讓這座城市為我們感到驕傲！」

「我們例行賽對戰取得4勝2敗優勢，早已相當清楚彼此底細，關鍵就在如何做好細節，我也會拿出一些太陽沒看過的戰術，」喬伊斯說，「我們當然知道怎樣對付桑尼與塔克，但我們會特別小心何喬登，也不會忽略太陽本土球員的能力。」

海神主將胡瓏貿則是打算抱持平常心，「就當跟太陽打例行賽一樣，沒有任何改變，雖然打總冠軍賽讓我心情有點複雜，包含興奮與緊張的情緒都有，但我會放輕鬆去打，努力面對比賽，我也不想限定打幾場奪冠，就是盡力去打每一場。」

于煥亞認為，海神比起太陽多休息兩天是項優勢，「目標就是先在主場搶下兩勝，這樣就可以帶著很大心理層面的優勢前往客場作戰。我想我們教練團已經制定好完善的備戰計畫，除了依賴團隊防守，我們從1號到5號都會跑起來，讓他們疲於奔命。」

至於準備選在總冠軍賽傷癒復出的余純安表示，他快要一個月沒上過場，卻持續都在訓練與復健，面對強度很強的總冠軍賽，他絕對沒有問題，「我心情很平靜，都走到這一步了，希望自己掌握命運，身為高雄人的我，當然想幫高雄拿下總冠軍。」