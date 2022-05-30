台中市政府積極推動再生能源發展，截至今年4月底為止，全市建置的屋頂型及地面型太陽光電設置，總裝置容量已達470MW，提前超標達成4倍增目標。（經發局提供／謝瓊雲台中傳真）

光電齊放！台中市政府積極推動再生能源發展，2018年起訂定訂定太陽光電倍增計畫，去年2月提前達到3倍增目標，原定今年底達成4倍增、465MW目標，已提前在4月超前達標，總裝置容量已達到470MW，再度蟬聯全台第一。

台中市成立太陽光電推動小組，辦理再生能源設備認定，加速屋頂型及地面型太陽光電設置，積極推動綠能屋頂全民參與計畫，原訂今年底達成太陽光電4倍增，即裝置容量465MW的光電設置目標，經台電統計資料顯示，已提前於4月達標，總裝置容量已達470MW，進度超前。

經發局長張峯源表示，秉持「先公後私、先大後小」理念，以2014年至2018年的4年之間，太陽光電裝置量增長108MW為準，原定目標是今年達到光電3倍增計因去年2月提早達標，因此將目標提高至「光電4倍增」，由市管案場率先建置太陽光電，並推動綠能屋頂全民參與、太陽光電補助、工廠屋頂種電，及用電大戶規範等政策，再度超前達標，未來將全力朝2030年達1GW(十億瓦)願景邁進。

根據台電4月底的資料統計，台中再生能源裝置容量再度蟬聯全台第一，年增裝置容量在六都中排名也從前年第4名進步到去年是第3名。

張峯源說明，台中太陽光電年產出綠電容量，預估可多供給15萬戶一般家庭整年度的用電量，換算每年可減碳量達到30萬公噸，相當於種植1600萬棵樹，或建置56座台中都會公園的固碳量。

經發局表示，台中市已完成永續低碳政策三部曲，第一部曲為市府去年1月簽署《氣候緊急宣言》，第二部曲為去年9月公布「2021台中市自願檢視報告」，第三部曲為今年4月公布「2050台中市淨零碳排路徑」，皆是市府就淨零碳排、永續發展進行自願檢視，並將逐年發表及滾動檢討，達到一定期程及目標。

經發局指出，未來將積極推動多元再生能源發展，以太陽光電、風力、水力為主軸，輔以生質能及廢棄物等再生能源，持續「增氣、減煤、展綠」來推動綠能，邁向環境永續的願景。