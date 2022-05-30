國民黨宜蘭縣議員呼籲綠營，與其打政治口水戰，不如多關心民眾民生議題。（吳佩蓉攝）

根據《遠見雜誌》公布的「2022縣市長施政滿意度」調查報告，宜蘭縣長林姿妙在施政成績及滿意度兩項主要綜合評比中，相比去年不僅大幅退步，甚至吊車尾；綠營批林姿妙非但沒檢討，還沾沾自喜的在社群軟體上，大肆宣傳「倒退嚕」的民調成績；藍軍表示，與其打政治口水戰，不如多關心民眾民生議題。

宜蘭縣議會民進黨團今（30日）召開記者會，呼籲林姿妙停止再用司法迫害、政治追殺來轉移話題，趕快把重心移回縣政經營，用虛心、認真的態度，好好檢討施政不足之處，別再辜負宜蘭縣民的期待。

民進黨縣議員陳文昌指出，調查報告中林姿妙的成績，施政滿意度64％，全台倒數第5名，平均是71.5％，滿意度跌6.4％，還沾沾自喜、倒退嚕的民調成績，透過網路媒體PO網宣傳，把縣民當成塑膠嘛！請不要再說是政治迫害，縣民也開始質疑林姿妙跟縣府團隊的執政能力了。

國民黨縣議員楊弘旻表示，民進黨利用雜誌民調之前先做司法的動作，造成民調不高，批判根本就是「陰謀論」，籲民進黨議員們應拿出政見、白皮書，大家認真打拼為宜蘭縣做出有效建設，相信這才是縣民期盼的。

國民黨縣議員黃琤婷表示，再次強調，施政需要一步一腳印、腳踏實地去落實，才能真正讓民眾有感，與其有時間打政治口水戰，不如關心民眾比較關心的民生跟防疫議題。

國民黨縣議員林岳賢表示，選舉應是公平競爭，呼籲民進黨議員們不要再用混淆視聽、抹黑的方式，遠見雜誌調查的，會當成一個參考、警惕，盼民進黨如想要選情好，不要一再的只想抹黑對方，相信選民的眼睛是雪亮的。