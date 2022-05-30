面對物價大漲，可能影響經濟成長，韓國政府30日公布一項3.1兆韓元，約25億美元政策因應。其中，包括在2022年底前都取消食用油、豬肉以及麵粉等7種主要民生物資進口關稅。

由於俄烏戰爭造成全球供應鏈中斷，導致能源以及食品價格飆升，韓國也面臨越來越大通膨壓。另外，當地為抑制通膨一直調高利率，也讓房市相關費用同步上漲。因此，韓國家庭日常生計開銷與日俱增。

因此，韓國政府也計劃在2023年之前，降低進口咖啡以及可可豆的增值稅，幫助降低成本。若日後物價出現緩漲，或許到了2023年，才會考慮對包括泡菜以及豆類為主醬料等包裝加工食品課徵增值稅。

韓國政府30日指出，若在目前通膨情況下，物價以及薪資可能會再上漲，進而造成經濟環境惡性循環。因此，先把源頭堵住降低進口成本，以取代控管物價。例如，若取消豬肉進口關稅，將有助售價調降兩成。

不過，韓國政府這次調降或減收稅徵，希望可以把CPI（消費者物價指數）降低0.1個百分點。同時，國庫也將減少入庫約6000億韓元。韓國CPI繼4月年增4.8%之後，5月可能繼續上漲並超過5%，漲幅有機會創13年最大。

目前，韓國政府將自用車相關減稅政策再延長6個月，直至2022年底為止。民眾買車的稅額減少30%的政策，預計將先實施到6月底。另外，為穩定中產階級減輕房貸負擔，韓國也會減收房屋稅或地價稅。

不過，韓國房價一直飆升，上任總統文在寅也束手無策，當時也有很多民眾怨聲載道。所以，現任韓國政府也計畫最晚到2030年以前，把相關稅收最高提升90%，但是，是以政府公告市價，而非一般市場價格為主。