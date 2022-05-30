苗栗縣議會議長鍾東錦仍希望黨中央舉辦初選來選出下屆縣長人選。（鍾東錦服務團隊提供／李京昇苗栗傳真）

國民黨下屆苗栗縣長提名人選懸而未決，苗栗縣議會議長鍾東錦29日展開18鄉鎮市感恩之旅，他30日前往後龍鎮聽取地方意見。鍾東錦再次強調，他還是希望黨中央能夠透過初選，來決定最好人選，也讓他能夠心服。

鍾東錦今天感恩之旅，副議長李文斌、縣議員林寶珠、後龍鎮長朱秋隆等人到場聲援，現場也有4、50位支持者到場支持。

鍾東錦說，現在疫情嚴峻讓大家聚在一起他感到抱歉，但又高興這麼多人願意站出來挺他，讓他感受到後龍人情味濃厚，不論是早年投入政治圈，還是現在後龍許多人都成為他的後盾。

他表示，自己宣布參選後，早已經開始備戰多時，前陣子連署書事件，讓他感到洩氣，連老婆都心疼他，要他不要這麼辛苦、不要去爭，但1年多奮鬥都付諸流水，他心中難免不服氣。

鍾東錦指出，之前開記者會向大家說出他年輕時做的錯事，是對大眾真誠以待，現在對於下屆縣長人選，他曾對黨中央表態參選縣長，所求並非提名徵召，希望透過初選選出人選，有一個制度才有辦法讓藍軍團結，即便最後出線的人不是他，也可讓他服氣。

他說，現在的心情感覺是傷痕累累，但他還是有堅持，繼續努力走下去，未來不管他在什麼樣的位置，一定會做好份內工作，付出心力來回饋社會，為苗栗鄉親服務。