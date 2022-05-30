麥當勞聯名品項「森永牛奶糖冰炫風」6月1日至8月16日限期回歸。（麥當勞提供）

麥當勞Signature極選系列推出「法式第戎火腿系列」新品。（麥當勞提供）

炎炎夏日影響食慾，麥當勞帶來夏日美食新選擇，6月1日起至7月5日，Signature極選系列新推出「法式第戎火腿系列」餐點，微酸甜法式風味，十分開胃；另經典「麥香魚」及「雙層麥香魚」首次於早餐時段開賣，限定登場。而麥當勞和森永牛奶糖聯名口味「森永牛奶糖冰炫風」，也將於6月1日至8月16日回歸。

麥當勞Signature極選系列將以「法式帶籽第戎芥末」為主題，推出「法式第戎火腿安格斯牛堡」、「法式第戎火腿酥脆鷄腿堡」、「法式第戎火腿嫩煎鷄腿堡」，以本產豬後腿肉製成的櫸木煙燻火腿，搭配紐澳100％安格斯純牛肉、香嫩鷄腿排及去骨鷄腿排，雙肉口感讓滿足感加倍，並淋上以芥末籽、醋及香料調配的正宗帶籽「法式第戎芥末醬」，訴求微酸帶甜的口感挑逗食慾。

另外，麥當勞經典漢堡「麥香魚」採用新鮮漢堡麵包，以魚蒸箱蒸熱，是麥當勞漢堡產品中唯一用「蒸」的麵包，外型飽滿、圓潤，曾獲網友盛讚是高顏值的餐點。自6月1日至7月5日，麥香魚首次於麥當勞早餐時段開賣，「雙層麥香魚」同期限時登場。

麥當勞每每推出期間限定聯名冰炫風新品，也都能創造超夯討論度，今年再度與森永牛奶糖攜手合作，「森永牛奶糖冰炫風」自6月1日至8月16日限期供應，換上新裝後回歸，以香醇奶香冰淇淋為基底，淋上濃郁焦糖香氣的森永牛奶糖醬，再加上卡滋餅乾脆片，打造豐富美味，6月1日至7月5日，使用歡樂送訂購「森永牛奶糖冰炫風」，就送森永牛奶糖乙盒，限量6萬盒，送完為止。