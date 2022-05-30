台北表演藝術中心試營運期間爆出標誌不清、座椅損壞問題，試營運日前結束後正進行內部軟硬體優化，最近戶外提供外界舉辦街舞比賽，不料，音響傳出的重低音及觀眾尖叫聲，讓附近住戶苦不堪言，假日沒辦法好好在家休息，北市環保局前往稽查後也對主辦單位開罰6000元，台北捷運公司原訂6月18日舉辦捷運盃街舞總決賽地點也打算轉往捷運劍南路站。

北藝完工後經2個月試營運，日前關閉進行軟硬體優化，預計8月7日開幕，北捷5月21日在北藝戶外場地搭建舞台，舉辦捷運盃街舞大賽，台灣街舞文化推廣協會也在5月29日舉行世界霹靂舞公開賽。

不料，附近住戶不滿指出，3天比賽自前一天晚上就開始彩排，活動當天音響不斷傳出重低音，現場觀眾的尖叫聲也是不絕於耳，令人相當煩燥，周末假日根本沒辦法好好在家休息，質疑市府花那麼多錢興建北藝，結果不在室內辦活動卻在戶外擾民。

北藝回應，收到民眾反應聲音干擾生活後，即把舞台轉向，避免音響直接朝向住宅區，並調整音響設備，經測試後維持在70分貝左右，但仍有不少居民向環保局訴，環保局5月28日到場勸導，隔天對台灣街舞文化推廣協會開罰6000元。

北捷原訂6月18日在北藝舉辦捷運盃街舞大賽總決賽，到場勘查後，為避免再干擾居民，預計更換場地到劍南路站。

北藝說，主建物在5月15日完成試營運，正針對各界反應、意見進行內部軟硬體調整和優化，由於戶外空間也需要測試活動類型、舞台音量、舞台承重及人員動線，外界恰好有租借場地需求，於是趁機測試。