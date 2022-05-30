國內今天新增468例中重症個案，再創下單日新高，以及109例死亡個案。中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，目前國內累計5285例中重症個案，其中1312例死亡，無症狀及輕症比例仍然是99.72％。

外界質疑，近期死亡個案中有許多打過3劑者，羅一鈞解釋，由於國內已有將近7成民眾打滿3劑，僅1成2未接種任何一劑疫苗；而每天公布的死亡個案中，大概有4成未打任何一劑疫苗，例如今天是43位，占109位當中的近4成，比例蠻懸殊的。

國內今天新增468例本土中重症個案，其中363例中症、105例重症，繼5月28日新增408例中重症個案已來，再度創下新高。

指揮中心統計，今年1月以來，國內累計186萬4733例本土個案，其中5285例中重症個案，1312例死亡。

另外今天新增109例染疫死亡個案。羅一鈞說明，年齡為40多歲至90多歲，其中4位是40多歲，都有慢性疾病，如糖尿病、癌症、慢性腎病、神經系統疾病；整體來說，有106人有慢性疾病、71人未打滿3劑，其中43人未打任何一劑，以及65位年齡超過80歲。

羅一鈞指出，先前指揮中心曾公布統計，國內未打疫苗染疫死亡率，是已接種3劑疫苗者的6倍，因此提醒大家不能只看絕對數值，還是要看整體分母的情形，已打3劑者占多數，沒有打疫苗者為少數，但死亡人數卻占4成以上。