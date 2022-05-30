當台中太陽全隊30日下午走進鳳山體育館練球，突然發現來到客場竟然沒有開冷氣，太陽總教練卡米諾斯走進來第一句話就是，「沒有冷氣？」等到他確定之後，不禁開口抱怨，「我們好像來洗三溫暖！」不過太陽還是乖乖接受這種練球環境，畢竟總冠軍賽31日就開打了。

原來是太陽不願付每小時4900元的冷氣費，所以才會淪落到在鳳山體育館沒冷氣的窘境，甚至太陽總經理汪蔚傑也私下抱怨，「還沒來之前，海神就傳訊息跟我們這裡沒有停車位可以停車，我們也只能自己想辦法解決，反正等G3到台中就知道。」

提到總冠軍賽G1的備戰計畫，卡米諾斯一開始說是祕密，隨後總算開口表示，「畢竟海神是例行賽第一，整個球季也都沒有換過洋將，整體默契與控制節奏比我們好，但我們的優勢是，我們始終都打團隊籃球，有空檔就出手，這是我們最大優勢。」

太陽隊長陳靖寰強調，太陽抱持挑戰者身分來打總冠軍賽，至今還沒討論過對戰策略，「我們跟海神有段時間沒有對上，但他們攻守相當成熟穩定，大家有目共睹，我們很清楚來到他們主場挑戰難度很大，但我們希望能在高雄至少搶下一勝。」

「這是我第一次來這裡打球，我想不管你幾歲，打到總冠軍賽都會興奮，」曾跟胡瓏貿當過大陸CBA廣州龍獅隊友的桑尼說，「他是很棒的隊友，我重回台灣打球之前，也傳過訊息給他。我跟他在場上勢必會有垃圾話，但我們會有界限。」

桑尼強調自從拿到總冠軍賽門票之後，雖有傳訊給胡瓏貿，卻堅持不肯透露內容，「我相當了解胡瓏貿，反正他記得在場上遇到我要小心點。」