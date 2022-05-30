每個人對待感情的態度不同，有人將愛情視為第二生命，但也有人比起感情，更看重物質生活。《搜狐網》運勢專欄就點名3大星座，單純談情說愛的日子無法滿足他們，還要有物質條件支撐，關係才能走得長遠。

▍處女座

處女座是典型的完美主義者，他們不僅對周圍的人要求比較高，對自己更是嚴厲，因為他們知道，唯有不斷努力才能提升自己的生活品質。在愛情中同樣如此，處女座不認為，相愛的兩個人能夠只憑藉著愛意就走得長遠，畢竟一段感情的維繫離不開物質條件的支撐，只有經濟基礎無虞，感情才有保鮮期。

▍巨蟹座

巨蟹座相當愛家，不論是自己的原生家庭，或是婚後的小家庭，巨蟹一生都在為了家人奉獻，一旦脫離了物質生活，單純只是談情說愛，這對巨蟹而言毫無意義。此外，巨蟹極度缺乏安全感，他們堅信，一段感情的穩固，除了對方的愛情，還需要物質條件來支撐，否則容易因為一點動盪就輕易瓦解。

▍獅子座

獅子座在愛情中非常強勢，他們習慣為對方做決定，而且都是基於現實狀況加以衡量。獅子座認為，一段美好的愛情離不開經濟的支撐，他們願意花費大量的時間和精力去維持自己的物質生活，同樣的，愛面子的他們也不會在物質上虧待另一半，畢竟物質生活對於獅子來說，是一種評價自己生活質量最直觀的標準。