台北時間5月20日凌晨在土耳其世界女子拳擊錦標賽獲得57公斤級金牌的女將林郁婷，29日返抵台灣，她透過教練曾自強表示，世錦賽金牌只是迎戰2024年巴黎奧運的起跑線，終極目標是為我國奪下奧運第一面拳擊金牌。

林郁婷在拳擊擂台上為國爭光，2018年首次參加世錦賽便摘下女子54公斤級金牌，隔年挑戰57公斤級獲得銅牌，今年是個人連續3屆出席世錦賽，再獲57公斤級金牌、生涯第2度帶走世錦賽金牌。

不過原訂5月21日返台的中華女子拳擊隊，包括林郁婷、曾自強及隊友共5人登機前新冠病毒快篩呈陽性，在土國過境旅館隔離超過一星期才踏上歸途，期間我駐土國代表處洽請台商提供藥品、點心、水果等補給品，中華拳擊協會理事長許明杰也責成秘書處同仁協調聯繫，給予各項協助，使選手及教練得以迅速復原。

林郁婷一行29日傍晚返台後，除教練曾自強PCR為陰性，林郁婷等4人均為陽性，下機後直接前往檢疫所隔離。

教練曾自強指出，這次世錦賽因陪練員李承威表現稱職，幫助林郁婷進步明顯，本屆世錦賽尤其是臨場對戰反應更快，更具針對性，最後都以明顯的優勢獲勝，「對手的打法她都能以最快的方式破解，藉由多變活的腳步施展拳路，這面金牌對林郁婷恢復信心至關重要。」

看到國內女子拳擊好手輩出，中華拳擊協會新任理事長許明杰打鐵趁熱，計劃大展宏圖，領頭推動國內職業拳擊賽，打造更蓬勃的拳擊環境，培養出更多好手在國際賽展露頭角。