日本桌球天后福原愛與台灣桌球王子江宏傑結婚僅5年就婚變，當初牽手上真人秀的甜蜜成泡影，去年7月兩人正式離婚，福原愛離婚挺過種種風波恢復平靜，微博也開始頻繁更新，而先前才因被發現發胖而喊著要減肥的她，昨天深夜(5/29)突曬出一組「禁忌照片」，又加碼公開美甲照，慘遭網友們「公審」嫌胖。

福原愛鬧出婚變後，先後爆出離婚前約會橫濱男、再婚傳聞、介入他人婚姻等風波，但她皆沉默以對，竟也默默撐過輿論壓力，工作也再度找上門，而她恢復單身後，鎖定大陸粉絲，社群僅剩微博積極在更新，不時分享新的生活照，先前福原愛被發現比起離婚那時的日漸消瘦，似乎漸漸長回了點肉，不只下巴變得圓潤，雙頰也有肉，加上瘋傳她有意與橫濱男再婚，因此傳出懷孕，讓福原愛警覺了起來，特地聘請健身教練，誓言減肥。

福原愛才嚷著要減肥，卻深夜大放美食照，引發熱議。(翻攝自福原愛AiFukuhara微博)

不料才信誓旦旦喊減肥的她，昨天深夜在微博曬出禁忌照片，照片中盡是烤肉、湯包等美食，她表示當天跟同事們聚餐吃羊肉串，「真的實在是太好吃了，好吃到我的下巴快掉下來了，聽說為了我們最晚凌晨三點開始準備的，辛苦大家了，今晚好好睡一下補個眠」。

福原愛才嚷著要減肥，卻深夜大放美食照，引發熱議。(翻攝自福原愛AiFukuhara微博)

說好了減肥卻在半夜放美食照的福原愛，立刻引發網友議論，紛紛留言「根本深夜放毒？」、「愛醬，為什麼挑晚上發？」，福原愛笑回因為這時間自己也餓了，所以拿出照片回味，也餓餓大家，之後，她又發布自己去做足部美甲的小短片，難得秀出了腳丫子，開心吐露：「新的美甲，自己整的，你們喜歡不？」，塗得美美的美足照，卻慘被網友吐槽「胖了」、「小胖腳」，不斷暗示她要記得自己曾說要減肥的事情。