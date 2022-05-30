新北市近年陸續推動土城彈藥庫、中和灰磘等都市計畫，其中今年進行的樹林大柑園都市計畫，未來將打造「複合式產業城」，設置高精密產業專區、地方傳產區，但城鄉局推動的都計委託技術服務案已流標2次，地方議員極力呼籲加快進度，避免工廠外移。

新北國土計畫今年推動大柑園及麥仔園地區，其中大柑園占地615公頃，主要聚集金屬製品製造業、紡織業、家具製造業、塑膠製品製造業及機械設備製造業等前5大產業，經發局目前正在進行產業規畫研究，預計以「複合式產業城」規畫，串連周邊產業環境、交通便利性，希望發展「精密機械及高端零組件製造」主軸，輔以民生化工。

市議員陳世榮表示，大柑園計畫2019年通過內政部審議調整為一般農業區，直至去年才啟動國土計畫，必須待城鄉局完成擴大都計，經發局才有辦法招商，如今都計委託技術服務案又流標，恐會拖慢進度。

陳世榮建議，市府未來應該規畫採區段徵收，部份用地作現狀保留，不應該比照塭仔圳大規模剷除，讓工廠走頭無路，優先安置、輔導中小型工廠，並舉行地方公聽會討論。對此，經發局表示，截至3月底前，大柑園未登記工廠申請納管有446家，目前已進行後續審查，將採勸導輔以行政罰鍰執行，積極輔導業者轉型為合法化工廠。

市議員廖宜琨表示，新北市工業用地長年不足，導致不少產業外流到桃園等地，桃園地價較低、產區規畫詳細，市府若要搶人才動作就要快，不僅大柑園開發區，像是山佳都市計畫內的工業區有上萬坪私人土地也因長年未整合，數十年至今仍是農田，呼籲市府盡快研議解決方式。

城鄉局表示，因大柑園土地面積過大，規畫較困難，廠商較無意願才會流標，目前已重新調整，預計6月初會再度招標，配合經發局年底完成的產業規劃研究，若順利的話，明年有機會進到公開展覽，後續將看地方意見，再做調整。

另外，針對山佳都市計畫區工業用地，城鄉局表示，該塊用地屬於乙種工業區，並沒有納入市地重劃範圍，地主因為周邊計畫道路未開闢，又沒有設置廠房急迫性，因此未使用。不過，後續將邀集各局處討論，確認開發方向，再決定是否要徵收使用。