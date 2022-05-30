九天民俗技藝團的「炫音版尬陣」，演出者振奮著展現力與美。（港區藝術中心提供）

采風樂坊演出「阿銘上菜」，精彩演出媲美韓國音樂劇「亂打秀」。（港區藝術中心提供）

台中木偶劇團在本次的會匯演請出媽祖木偶，祈求疫情趕快過去。（港區藝術中心提供）

「迎媽祖HOT陣頭—陣頭狂歡PARTY」昨熱鬧登場，現場貴賓雲集。（港區藝術中心提供）

2022台中媽祖國際觀光文化節「迎媽祖HOT陣頭—陣頭狂歡PARTY」29日下午在港區藝術中心戶外廣場開演，陣容集結九天民俗技藝團、采風樂坊、宋坤傳藝及台中木偶劇團4大演藝團體，帶來融合東西方藝術的跨界演出，在落實防疫規範之下，打造狂歡派對的熱鬧氣氛及全新藝術饗宴。

文化局副局長施純福表示，「迎媽祖HOT陣頭」前年起因受疫情影響而停辦，暌違2年後，終於再度於港區藝術中心舉行；今年跳脫以往行進間落地掃方式，改以舞台美學呈現，邀請國內4組優秀表演團隊接力登台，結合東方傳統陣頭技藝，並將東方樂曲融入電子音樂，讓大家感受到演藝團隊的精采創意和無限可能。雖逢疫情期間，大家仍能遵守防疫規定，讓文化活動不中斷，共同「以藝抗疫」，別具意義。

港區藝術中心指出，今年「迎媽祖HOT陣頭—陣頭狂歡PARTY」演出團體，包含致力於陣頭表演創新的九天民俗技藝團、傳統與現代音樂演奏實力兼具的采風樂坊、以鼓藝為主並開創多元結合的宋坤傳藝，以及近年積極走入劇場的台中木偶劇團；演出節目將傳統陣頭加入專業劇場思維，使台灣傳統陣頭技藝結合西方電子音樂，呈現傳統廟會氣氛與熱鬧場景，兼融表演藝術和在地文化，為陣頭文化注入創新養分，帶給觀眾難忘的體驗。

策劃單位九天民俗技藝團長許振榮說，今年最大亮點有「迷幻王子」之稱的DJ Code Wu特別到場演出，合作跨界打造陣頭派對氣氛。DJ Code Wu擁有音樂製作人、錄音師、編曲師、混音師等多重身分，擅長以東方音色的電子音樂，表現中國傳統樂器混搭西方時髦的律動，在舞台上完美呈現前衛的實驗創作。

昨日活動包括文化局副局長施純福、議員陳廷秀、楊典忠、王立任、梧棲區長溫國宏、九天民俗技藝團長許振榮、采風樂坊團長暨藝術總監黃正銘、台中木偶劇團長王英潔、宋坤傳藝團長宋建坤皆到場。