國民黨確定提名張善政參選桃園市長，先前也宣布參選的立委呂玉玲，宣布開啟感恩之旅，30日就從平鎮區開始參加當地里長聯誼會，她說，不管是里長或是市議員選舉她都會全力以赴輔選，至於是否輔選張善政？呂玉玲則說，「一切黨中央會安排」。

呂玉玲表示，過去里長不分黨派連署支持她參選桃園市長，雖然黨中央突然宣布由張善政參選，結束這場美好的旅程，然而對於鄉親的支持她都感恩在心，她也向在場的里長致歉，但為桃園打拚的心不會停止，依然會堅守崗位為桃園付出，對於年底的里長及市議員選戰，會全力為國民黨輔選。

至於是否會為張善政輔選？呂玉玲四兩撥千金說「這黨中央會安排」，而兩人近期是否會見面？呂也說最近沒有聯繫也沒有這安排，看似心結尚未解開。但她也強調，現在已經放下個人情緒，因為張善政屬於空降，認為張目前最重要的工作，是要趕快熟悉桃園，取得在地人的支持比較重要，而她自己只有一票，並不重要。