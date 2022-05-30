台中市30日新增7540例本土個案。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

台中市衛生局副局長邱惠慈指出，台中也新增10例中重症，18例死亡個案。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

台中市今(30)日新增7540例本土個案、10中重症、18死。台中市副市長令狐榮達在防疫記者會表示，相較台中曾單日確診數破萬，今日銳減約2500例，是否為假日效應或準備進入疫情高原期，市府持續觀察，提醒民眾務必持續落實防疫。另，他也宣布將加速國小BNT疫苗校園接種，將結束期程從6月20提前到6月10日可施打完畢。

台中市衛生局副局長邱惠慈指出，今天新增個案有76.05％為快篩陽確診，而小於12歲者有1067人佔14.15％，12到64歲佔70.74％，大於65歲佔11.11％。

今天台中也新增10例中重症，年齡為38至92歲，都有慢性病史，其中8人未有接種疫苗紀錄；加護病房累計台中市追蹤照護仍有85名中重症，另有76人因為病況好轉已解除追蹤。

而台中市單日死亡個案飆到18人，年齡層從53歲到98歲，其中最年輕的53歲男姓，原有糖尿病、腎臟病、高血壓病史，為機構住民，他打過3劑疫苗卻在5月17日快篩陽性確診，5月27日死亡，死因為呼吸衰竭合併硬腦膜下腔出血。

令狐榮達也針對台中市兒童疫苗施打狀況提出說明 ，經統計兒童莫德納疫苗從5月11日施打至昨日，已施打3萬6106名孩童；而兒童BNT疫苗從5月26日施打至昨（29日）已施打3萬2864名孩童。

他也說，醫療院所預約施打期程從5月26日至6月2日正在進行中；校園統一施打部分已請校方跟醫療院所媒合期程再縮短，從原先6月20結束提前至6月10日可施打完畢。

令狐榮達說，今日兒童BNT疫苗施打，國小部分共有7所學校施打，預計施打2006人。另外，國、高中生第三劑疫苗今日開始施打，預計今日有8所國、高中展開接種作業、共9523名學生，施打情況良好。且經統計國、高中生第三劑疫苗規劃在校園統一施打有10萬5401人，自行前往醫療院所預約施打有1萬1852人。