紅磚、石牆與12種不同造型花磚，演繹讓人驚豔的建築之美。（李金生攝）

「後浦藝文16特區」已是金門最負盛名的「青創基地」及熱門參訪景點。（李金生攝）

全台十大觀光小城之一的金門後浦，吸引遊客穿梭來去，走尋百年光陰留下的歷史足跡。坐落於街口陳氏大宗祠轉角處的12間老店屋招租遴選優質廠商進駐，鎮長李誠智帶領團隊規畫未來與後浦16藝文特區整合為「後浦藝文特區」，期盼進一步帶動觀光商機，重現老街人潮熙攘的新榮景。

李誠智表示，「後浦藝文16特區」導入停留據點，做為資訊交流中心、後浦歷史文化展示、市民日常藝術生活、青年文創和夜間活動的市集和基地，近年已逐漸形成後浦西南門商圈，期待未來再納入陳大宗12間老街店屋一起經營管理，起到擴大延伸商圈活力，深化導引遊客停留與消費的作用。

陳大宗12間老街店屋是金門縣政府辦理的「金門縣老街風貌型塑計畫獎勵特色街區風貌維護之策略及輔導機制研究」成果，由金門大學建築系講師李俊凱負責設計，並獲得 2020~2021 年度亞太華人設計作品大賽（華騰獎）建築規畫設計類金鑽獎。

陳大宗12間老街店屋整體修復定調為「民國30至50年代後浦街風華價值的再現」，在花磚舖砌和開窗形式運用方面，均保有30~50年代的元素，延續和演繹當時建築技術與美學手法。「華洋混合」的建築風格，讓紅磚、石牆與12種不同造型花磚，乃至於復古木門窗，取得完美的結合和搭配。

老街店屋在別具特色和韻味的外觀外，內部最大亮點為2樓的開放式空間，改造團隊將原先每棟的隔間拆除、打通，變成寬敞可直行的「一條通」空間，在普遍小格局規畫的金門尚屬少見。

李誠智說，「後浦藝文16特區」在鼓勵地區文化創意及青創產業發展上，累積了非常豐碩的成果，目前有花磚文創業者、多肉植栽、手作業者等12家業者進駐，公所每半年會邀請專家學者進行綜合評鑑，留優汰劣，如今已是金門最負盛名的「青創基地」及熱門參訪景點。

金城鎮公所在縣府的支持下，向金門陳氏宗親會承租原藝文16特區、陳大宗12間，以及街角屋3間，未來將形成完整的「後浦藝文特區」街廓，也將是金門最具規模的藝文特區。

鎮公所觀光課指出，此次標租標的為中興路47號至65號，以及莒光路104號，共10間店屋的一樓空間。投標日：即日起至6月15日，每間每月租金最低價格為新台幣7000元起，標租人可在截止投標日前，於上班時間前往金城鎮公所觀光課購買投標文件或於投標期限內以通訊方式購買（地址：893金門縣金城鎮民生路2號）。若有疑問可電洽082-325057轉觀光課諮詢。