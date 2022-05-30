聯強(2347)東南亞版圖陸續發展下，著重尋找當地好夥伴，深根在地產業經營發展，加上經濟起飛，市場成長本身就大，蘊藏強大人口紅利帶來的市場底蘊， 這幾年泰國、雙印、越南等海外市場成長速度快速，雖然這兩年因疫情封控影響營業，但未來仍可望持續帶來強大獲利動能，公司預估東南亞單一國家2.5、2.6億元營業額可望兩三年後超過台灣，與中東等市場整個來看展望都不錯。

大陸市場2015-2018年面臨整改，環境變化很大，這兩年力抗疫情成長也相對亮眼，近幾個月因為封控而營運遞延，供應鏈產生間歇性斷裂，但慣性封城斷裂，也可望一、兩個月就逐步恢復。下半年狀況而言，大陸政府2008年啟動內需政策，如今類同，實施數位化，扶持國產品牌，發展非實體版本新基建，聯強認為，不會受到整個世界經濟衰退、中美貿易戰、內需市場因疫情滑落等因素，頂多影響到製造業，但內需IT產品來看，需求有政府政策支持下，狀況仍呈現樂觀。長久的時間以來，數位化實施與徹底度非常可見成效，導致這些基礎都逐步發揮效果，公司也對大陸國產品牌專注扶持主攻，並建立共同合作運作模式。

下半年IT還是可望成長？聯強杜書伍表示，保守講應該是不悲觀。4月受到大陸疫情封控影響出貨，又碰到印尼齋戒月，大陸封控整體狀況不易預期，但相信會慢慢調整，營運也勢必會遞延。對於大陸的市場的機會，看好上述的大陸新基建，積極投入數位化，公司配合大陸國產化，大陸國產品也占超過一半相當大的比重。

近期通膨熱度升溫，催熱升息議題，杜書伍提到，通膨可細分四大因素，一為大陸封控導致的供應鏈間接性斷鏈，供給上有通膨狀況；二是有貨但無物流的運送成本通膨；三為能源、糧食的通膨；最後是用人成長的薪資上漲通膨。他認為，供給順暢以後，物流、能源、糧食可望改善通膨，但薪資上去就難下修，而此現象是好是壞？對於企業生產力提高，無礙費用提高；而近期碳中和、環保意識抬頭，綠通膨也跟著來，一般大眾能否承擔，杜書伍表示，面對基本薪資上漲，除了員工的生產力在提高之下，水電調整也一定需要上修，因為綠產生的費用沒辦法吸收，成長就會被壓制，長遠來看，社會需要準備去迎接綠通膨到來。杜書伍說明，要抗通膨，人才能夠進來，生產率好就不怕給高薪，成長不混亂、提高效率的好體質，也就不會導向惡性循環的通膨輪迴。ESG方面，聯強也成立永續委員會，內部關注各種事務跟推展。(2-2)