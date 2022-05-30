桃園市30日新增6493例本土確診個案，較昨天下降30.77％，市長鄭文燦直呼「疫情已經越過高峰期逐漸往下滑！」近期的學生疫苗接種專案，除了針對5至6歲兒童選於4所學校設置4個快打站外，今天配合中央要求，又將再針對5至11歲兒童設置2個疫苗大型接種站，明天早上10點可用Google表單預約。

談及學校防疫情形，鄭文燦表示，學校自實施遠距教學以來，確診數從最高點1436人下降到335人，有減少感染趨勢，目前採取7＋7新制剩下4976人。5至11歲學童疫苗接種專案，195所學校要在6月10日前施打完畢，莫德納佔1至2成、BNT佔6成，全市有600個幼兒園有將近2萬名滿5歲的兒童，國小及附幼安排入校接種，預定6月10日前提前完成，另規畫新增4個針對5至6歲兒童的快打站。

鄭文燦說明，5至6歲兒童開設4個快打站，分別安排在桃園青溪國小、八德大成國小、平鎮新勢國小、楊梅楊明國小辦理，將於31日、6月1日早上9至12點及下午13至16點開放接種，1站1天可服務1200人，總計服務4800人。

鄭文燦指出，因應中央建議規畫開設5至11歲兒童疫苗大型接種站，將在南、北各開1站，預計6月2日開打，1站可以各打2500人次，北區會設在巨蛋體育館，南區位置還沒確定，而打疫苗當天若有PCR採檢則業務會暫停1天，明天早上10點可到市府、衛生局官網利用Google表單預約。

鄭文燦說，居隔通知書部分，8日後有13萬筆資料已經上線供民眾自行下載，目前約有7千多人下載，8日前有超過12萬筆資料，市府每天動員超過100人檢核，將陸續上線讓民眾下載。

鄭文燦提及，市內現有28家醫院、255家診所、12個社區採檢站兼作為醫療站，明天會增加1個觀音公所社區採檢醫療站。以12個社區採檢站為例，29日有1069人快篩陽至採檢站請醫師判定，其中有842人確診、佔78.8％，裡頭有51人開立抗病毒藥物，盼及時投藥預防重症發生。